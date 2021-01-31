Aksaray'da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Aksaray'da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

AKSARAY - Aksaray'da yeni cezaevinin yapılmasıyla tahliye edilen eski cezaevi son zamanlarda bağımlıların mekanı haline gelirken, harekete geçen polis ekipleri bölgede 7-24 yaptığı denetim ve uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte tahliye edilen eski cezaevinin belli kısımlarında yıkımlar gerçekleştirildi. Zafer Mahallesinde bulunan ve metruk hale gelen eski cezaevinin suç barındırmasını önlemek adına Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Günün her saatinde cezaevi önünde nöbet tutan ekipler, ara ara yaya devriye atarak eski cezaevi çevresinde denetim ve uygulamalar yapıyor. Ekipler aynı zamanda cezaevine yaklaşan şahısların GBT sorgusunu yaparken, yıkılan ve tahliye sonrası alçalan duvarlardan içeri giren şahıslara işlem yapıyor.