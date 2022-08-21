"Dur" ihtarına uymayan sürücü alkol metreyi üflemedi "Beni cezaevine atın" dedi - Son Dakika
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"Dur" ihtarına uymayan sürücü alkol metreyi üflemedi "Beni cezaevine atın" dedi

21.08.2022 01:24
"Dur" ihtarına uymayan sürücü alkol metreyi üflemedi "Beni cezaevine atın" dedi

Aksaray'da polis ile dur ihtarına uymayan sürücü arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Aksaray'da polis ile dur ihtarına uymayan sürücü arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü çıkan sürücü alkol metreye üflemeyi reddederek, "Ben üflemem, beni götürün cezaevine atın" dedi. Yanındaki arkadaşı ise görevini yapan polis memuruna, "Terörist mi yakaladınız?" diye tepki gösterdi.

Olay, Hacı Hasanlı Caddesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bankalar Caddesi üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAR 681 plakalı otomobil sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla araçla kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Ekipler adeta bölgeyi abluka altına alırken, sürücü çıkmaz sokağa girince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

"Ben ne yaptım, git üflemem, beni götürün cezaevine atın"

Çıkmaz sokağa girince yaya olarak da kaçmaya çalışan sürücü ve arkadaşı kaçamadan yakalandı. Şahısların kaçması nedeniyle polis ekipleri şahısların üstlerini arayıp sürücünün de alkol kontrolünü yapmak istedi. Direksiyon başında oturan sürücü Hasan Akbulut (24) polisin kendine uzattığı alkol metreyi üflemeyi reddetti. Sinirli tavırlarıyla polis ekiplerine bağırıp çağıran sürücü trafik polis memuruna zor anlar yaşattı. Alkol metreye üflememekte ısrar eden sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki göstererek tişörtünü kafasına çekip kendini gizlemeye çalıştı. "Ben ne yaptım, ben üflemem git, beni götürün cezaevine atın. Ben üflemiyorum, götür bunu, çek şunu ben üflemem" diye bağıran alkollü sürücünün bir süre sonra yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Terörist mi yakaladınız?" diye polise tepki gösterdi

Alkollü arkadaşının kullandığı araçta bulunan Ziya Bakar (23) de agresif tavırlarıyla hem polis memurlarına hem de basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntüsünün çekilmesini istemeyen şahıs basın mensuplarına polis ekiplerine şikayet etti. Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Ziya B. polis ekiplerine de, "Terörist mi yakaladınız?" diyerek tepki gösterdi. Üst araması yapılan şahıs polisin ekiplerince güçlükle gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Ehliyete el konuldu, 5 bin 960 TL ceza kesildi

Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücü Hasan A.'nın (24) ehliyetine alkollü araç kullanmaktan daha önce el konulduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 TL olmak üzere toplam 5 bin 960 TL para cezası kesildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, araç olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan sürücü alkol metreyi üflemedi 'Beni cezaevine atın' dedi - Son Dakika

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