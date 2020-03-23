Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı - Son Dakika

Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

6 saat önce

- Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kentte sokak sokak, cadde cadde gezerek sınırlamaya uymayan yaşlıları evlerine gönderdi.

- Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

AKSARAY - 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kentte sokak sokak, cadde cadde gezerek sınırlamaya uymayan yaşlıları evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığının 2 gün önce 65 yaş üstü ve kronik hastalara yönelik sokağa çıkma sınırlamasını açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak, cadde cadde gezerek yaşlı ve hastalara yönelik denetimler yaptı. Gün boyu kentin hemen her bölgesinde görev alan resmi ve sivil ekipler yaşlı olarak gördükleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirerek 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı olan vatandaşları tespit ederek evlerine gönderdi. Denetimler sırasında 65 yaş üstü birçok vatandaş eve gitmemek için polis ekiplerine direndi. Sokağa çıkma sınırlandırması olduğunu ifade eden polis ekiplerine çeşitli nedenler sunan 65 yaş üstü vatandaşlar güçlükle ikna edilmeye çalışıldı. Kent merkezinde bulunan banka önlerinde de görev alan polis ekipleri, dışarıda sıraya giren vatandaşları da uyararak sırada aralarında mesafe kontrolü yaptı.

Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: İHA

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