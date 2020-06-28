Aksaray'da polis, markette kimliğini unutan öğrenci için seferber oldu - Son Dakika

Aksaray'da polis, markette kimliğini unutan öğrenci için seferber oldu

Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girecek öğrenci, kimliğini markette unutunca polis ekipleri seferber oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt

YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak

Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti