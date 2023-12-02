Aksaray'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheliler Gözaltına Alındı

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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yolda sıkıştırılarak durdurulurken, polis memurlarının araca yaklaştığı esnada tekrar gaza basarak kaçmak isterken polis memuruna çarptı. Parmağı ve kolu kırılan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken araç içinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

20 DAKİKALIK KOVALAMACA

Gece yarısı Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşanan olayda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde fiziksel takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri organize sanayi girişinde 68 KF 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak gaza basan sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil karayolunda sıkıştırılarak durduruldu. Araçtan inen polis memurları şüpheli araca yaklaştığı esnada tekrar kaçmak için gaza basan sürücü önce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Emre Kurt'a sonrada sivil polis otosuna çarptı.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Diğer polis aracının önünü kesmesiyle kaçması engellenen sürücü V.D. ve araçta bulunan T.D., İ.A., M.B. ve T.G. olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapıldı.

PARMAĞI VE KOLU KIRILDI

Ambulans beklenmeksizin polis otosuna bindirilen yaralı polis memuru Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun parmak ve kolunun kırıldığı öğrenildi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.