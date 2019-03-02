Aksaray'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı
1 saat önce
Aksaray'da bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Aksaray
'da bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
E-90 kara yolu Nevşehir
Caddesi'ndeki dinlenme tesisinin açık alan bölümünde oturan polis memuru Yasin E'ye (33) kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Yasin E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu.
Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:55 Kaynak: AA
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