Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı

Aksaray'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı

1 saat önce

Aksaray'da bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Aksaray'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı, System.String[]
Aksaray'da bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

E-90 kara yolu Nevşehir Caddesi'ndeki dinlenme tesisinin açık alan bölümünde oturan polis memuru Yasin E'ye (33) kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Yasin E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu.

Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:55 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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