Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Polis Okul Bölgelerinde Denetimlerini Sıklaştırdı

Aksaray'da Polis Okul Bölgelerinde Denetimlerini Sıklaştırdı

1 saat önce

Aksaray'da okul bölgelerinde geniş güvenlik önlemleri alarak gün boyu aralıksız uygulamalar yapan polis ekipleri, tüm araçları ve şahısları bir bir sorguluyor.

Aksaray'da Polis Okul Bölgelerinde Denetimlerini Sıklaştırdı, System.String[]
Aksaray'da okul bölgelerinde geniş güvenlik önlemleri alarak gün boyu aralıksız uygulamalar yapan polis ekipleri, tüm araçları ve şahısları bir bir sorguluyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri hafta içi gün boyu okul bölgelerinde görev alıyor. Hemen her okulun bölgesinde konuşlandırılan trafik ve asayiş ekipleri gün boyu okul ve bölgesindeki araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyor. Asayiş ekipleri, şahısları durdurarak GBT sorgusundan geçirirken, trafik ekipleri de otomobiller üzerinde denetim yapıyor. Ekipler, araç sürücüleri ve yolcuları tek tek sorgulayarak araç içinde geniş çaplı aramalar yapıyor.

Uygulamaları değerlendiren vatandaşlar ise, emniyet güçlerine teşekkür ederek uygulamaların aralıksız devam etmesi talebinde bulundu. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

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