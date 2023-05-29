Polis sevgilisini vuran kadından "Neden yaptın?" sorusuna yanıt: Hak etti - Son Dakika
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Polis sevgilisini vuran kadından "Neden yaptın?" sorusuna yanıt: Hak etti

29.05.2023 12:44

Aksaray'da kendisinden ayrılmak isteyen polis sevgilisini polisin kendi tabancasıyla başından vuran kadın adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen genç kadın, "Neden vurdun" sorusuna, "Hak etti" diye cevap verdi.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bulunan bir rezidansta yaklaşık 1 yıldır polis memuru Abdullah Eroğlu (26) ile birlikte yaşayan Aysel Gökçe (24), polis sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine tartışmaya başladı.

POLİSİ KAFASINDAN VURDU

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdullah Eroğlu tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını eline geçiren genç kadın polisin kafasına bir el ateş etti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve soruşturma gereği jandarma ekiplerine teslim edilen genç kadın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Polis sevgilisini vuran kadından 'Neden yaptın?' sorusuna yanıt: Hak etti

"HAK ETTİ"

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği Aysel Gökçe, basın mensuplarının "Neden vurdun" sorusuna, "Hak etti" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis sevgilisini vuran kadından 'Neden yaptın?' sorusuna yanıt: Hak etti - Son Dakika


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