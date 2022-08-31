Uyuşturucuyla yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu

31.08.2022 00:44
Uyuşturucuyla yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu

Aksaray'da polis ve bekçilerin yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli, "Satmıyorum, içiyorum" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da polis ve bekçilerin yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli, "Satmıyorum, içiyorum" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada mahalle ve çarşı bekçileri Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde park halindeki araçların arasında bulunan bir şahıstan şüphelendi. Yabancı uyruklu şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Kendisine yapılan ihtarla tedirgin olan Feyzirahman Ö. (27) elini cebine götürerek cebinden çıkardıklarını atmak isterken bekçiler tarafından yakalandı. Kaba üst araması yapılan şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben satıcı değilim, içiciyim" diyerek kendini savunan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyla yakalandı, 'Satmıyorum, içiyorum' diye kendini savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucuyla yakalandı, "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu - Son Dakika
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