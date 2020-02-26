Aksaray'da polisin operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da polisin operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

6 saat önce

Aksaray'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda esrar maddesi, ruhsatsız silah, şarjör, fişek, pompalı tüfek ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Aksaray'da polisin operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

Aksaray'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda esrar maddesi, ruhsatsız silah, şarjör, fişek, pompalı tüfek ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık (NSM) ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde müstakil bir evde uyuşturucu ve silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresini belirledikleri evi ve şüpheli M.K.'yi takibe alan ekipler, teknik ve fiziksel takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 14,45 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız silah, bu silaha ait 2 adet şarjör ve 8 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi M.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Öte yandan, daha önce hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılan ve konu ile ilgili olarak hakkında yakalama kararı çıkan R.Ö. isimli şahıs da NSM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. R.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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