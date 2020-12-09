Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu - Son Dakika

AKSARAY'da koronavirüs vakaları artmaya devam etse de vatandaşın cadde, sokak, pazar ya da bazı kuruluşlar önündeki yoğunluğu hiç azalmıyor. Kentin semt pazarında ve PTT şubesi önündeki yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşın maske ve mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki semt pazarında hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapanlar tezgah önlerinde yoğunluk olupturup sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bazı pazarcıların da maske takmadığı görüldü. Alışveriş yapanlardan bazıları da maskeyi çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

PTT şubesi önünde de yoğunluk yaşanırken, sıra bekleyen kalabalık, mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Polis de sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

?