Aksaray'da Ramazan ayı tedbirleri - Son Dakika

Aksaray'da koronavirüs (Kovid-19) salgını ile etkin mücadele için Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirler İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında görüşüldü.

Vali Ali Mantı başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve olası bir risk durumunu önlemek amacıyla uygulanacak tedbirler görüşüldü.

Toplantı sonrasında valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturulacağı değerlendirilen kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, türbe ziyaretlerinin kısıtlanacak, mezarlık ziyaretlerinde giriş ve çıkışlarının ayrı tutulacak, Ramazan ayı boyunca fırın önlerinde sosyal mesafenin göz ardı edilmemesi için iftar saatine 2 saat kala fırınlarda sipariş usulü veya normal üretim yapılacak. Ramazan davulcuları ev ev gezerek bahşiş toplamaları yasak, ücretleri belediye karşılayacak."

Toplantıya, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fuat Anık ile diğer ilgililer katıldı.