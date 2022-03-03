AKSARAY'DA RESTORAN PERSONELİNİN MİNİBÜSÜ KALDIRIMA ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

AKSARAY'da, restoran çalışanlarının taşındığı minibüsün, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kavşaktaki kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Şammas Dede Gündoğdu (54) yönetimindeki 68 S 0432 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kavşakta kaldırıma çarptı. Kazada servisteki 4 restoran çalışanı yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.