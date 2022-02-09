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Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor

09.02.2022 21:19

Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyorAKSARAY Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Aksaray'da bir hafta sonra tekrar kar yağışı başladı.

Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor

AKSARAY Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Aksaray'da bir hafta sonra tekrar kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün birçok kentte kar yağışının tekrar etkili olacağını duyurdu. Geçen hafta 4 gün boyunca etkili kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Aksaray'da sabah saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Hava sıcaklığının 6 derece birden düştüğü kentin genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji kentteki kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini duyururken, hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düşeceğini tahmin ediyor. İl Özel İdaresi ve Aksaray Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek olumsuzluklar için teyakkuza geçti.

Kar yağışı altında işe giden Kadir Baş (45), "Bereket çok şükür, damlasına şükür olsun. Ama vatandaşın duyarlı olması lazım, şükür edecek. Ben kar yağdı 3 gün ayrı ayrı yağdığında hep kapının önünü temizledim. Herkes kapısının önünü temizlese bu zorluklar aşılır. Barajlar sinyal veriyordu. Çok şükür, damlasına şükür" dedi.

Musa Aydoğan ise, "Rahmet bol, kar yağdı. Çiftçimize olsun, halkımıza olsun, her şeyimize şükür, her şeyimize bereket geldi, bolluk geldi" diye konuştu.

Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor
Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor
Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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