Aksaray'da sağanak etkili oldu

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü.
Beldede öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Beldenin içinden geçen dere yatağına yakın yollar, taşan sular nedeniyle kapandı.
Sağanak nedeniyle 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Yağış nedeniyle ekili alanlar da zarar gördü.
Aksaray İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, ıslah ve su çekme çalışmalarına devam ediyor.
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