Aksaray'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da sağanak etkili oldu

14.06.2022 17:53
Aksaray'da sağanak etkili oldu

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü.

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü.

Beldede öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Beldenin içinden geçen dere yatağına yakın yollar, taşan sular nedeniyle kapandı.

Sağanak nedeniyle 15 evi su bastı, 1 mandıranın çatısı çöktü. Yağış nedeniyle ekili alanlar da zarar gördü.

Aksaray İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, ıslah ve su çekme çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
YORUMLAR
500
Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı
Kaynak: AA

Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement