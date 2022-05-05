Aksaray'da sağanak, Ihlara Vadisi çıkışında kaya düşmesine neden oldu - Son Dakika

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ihlara Vadisi çıkışında kara yoluna kaya düştü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran sağanak, Güzelyurt ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Selime beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden olan sağanakta, Ihlara Vadisi çıkışındaki Belisırma kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Özel İdare ekipleri, kayayı kaldırabilmek için çalışma başlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve beraberindekiler, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ihlara Vadisi çıkışındaki Belisırma köyünde lokanta işleten Kerim Yasav, AA muhabirine, bölgeye gece etkili bir sağanak yağdığını bu nedenle de kara yoluna kayalar düştüğünü söyledi.