Son Dakika Haberleri: Aksaray'da sağanak, sele neden oldu
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Aksaray'da sağanak, sele neden oldu

1 saat önce

AKSARAY'da etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Aksaray'da sağanak, sele neden oldu, System.String[]

AKSARAY'da etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.  Kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katını su basarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde, saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel suları kent genelinde 40'tan fazla binanın bodrum katını doldurdu. Bazı caddeler polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler de göle dönen yollar ve alt geçitlerde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. İş yerlerini su basanlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Su birikintisi içinde kalan bir araç sürücüsünü de itfaiye ekipleri kurtardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
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