Aksaray'da sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, şiddetli sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı Eşmekaya beldesiyle Bozcamahmut, Beşağıl, Gözlük, Arifler, Mutlu ve Eğrikuyu köylerinde mısır, ayçekirdeği, pancar, arpa ve buğday ekili araziler, sağanak ve dolu nedeniyle zarar gördü.

Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Necati Belgemen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve diğer yetkililer ekili arazilerdeki zararı tespit etmek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Belgemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekili arazilerde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

İlk andan itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirten Belgemen, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. En kısa sürede sonuçlandırarak mağdur olan çiftçilerimiz için gerekli destek müracaatında bulunacağız. Allah bir daha bize böyle sıkıntılı süreçler yaşatmasın." diye konuştu.