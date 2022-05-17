Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

17.05.2022 21:19
Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçeye bağlı Selime beldesinde akşam saatlerinde sağanakla başlayan dolu, belde merkezi ve kırsalında etkili oldu.

Yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 2 depo ve 5 iş yerini su bastı.

Aksaray İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, ıslah ve su çekme çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

YORUMLAR
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AKSARAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK, DERELERİ TAŞIRDI AKSARAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK, DERELERİ TAŞIRDI Afrika'daki kurak alanlar yemyeşil bahçe oldu Afrika'daki kurak alanlar yemyeşil bahçe oldu
Kaynak: AA

Güzelyurt, Aksaray, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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