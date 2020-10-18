Aksaray'da sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte kurum müdürleri katıldı.

Hasandağı orman içi piknik alanında başlayan yürüyüş de katılımcılar, 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Nora Antik Kent alanında tamamlanan yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Aydoğdu, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Aksaray'ın geçmişte yeşil Aksaray olarak anıldığını vurgulayan Aydoğdu, "Doğa yürüyüşü yaptık. Hasandağı eteklerinde ağaçların arasında hiç el değmemiş manzaraları görmek çok güzel oldu. Farkındalık oluşturmak istedik. Bu yürüyüşlerimizin devamı gelecek." diye konuştu.