Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

10.07.2023 15:13

Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi Akin köyü kavşağında motosikletiyle seyreden Alihan Tak'a (19) sahipsiz köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tak'ın kullandığı motosiklet devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı sürücü motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Akin köyü kavşağında motosikletiyle seyreden Alihan Tak'a (19) sahipsiz köpek saldırdı.

Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tak'ın kullandığı motosiklet devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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