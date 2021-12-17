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AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17.12.2021 14:20

AKSARAY'da evinde ölü olarak bulunan Erkan Partal'ın (56), kesin ölüm nedeni için alınan doku örnekleri ile alkol olduğu üzerinde durulan plastik şişe içindeki sıvı madde incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AKSARAY'da evinde ölü olarak bulunan Erkan Partal'ın (56), kesin ölüm nedeni için alınan doku örnekleri ile alkol olduğu üzerinde durulan plastik şişe içindeki sıvı madde incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Partal'a sahte içki sattığı öne sürülen ve kimliği açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 144 Cadde'deki müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. 2 çocuk babası terzi Erkan Partal, evde eşi Süreyya tarafından hareketsiz halde bulundu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Partal'ın öldüğünü belirledi. Polis, evde yaptığını araştırmada plastik şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde buldu. Sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Partal'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Partal'dan kesin ölüm nedeni için alınan doku örnekleri ile evde bulunun sıvı madde mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Morg önünde bekleyen yakınları ise gözyaşları tutamadı.

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Partal'a sahte içki sattığı öne sürülen kimliği açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan açıklama da "Sahte alkol kullanımına bağlı ölüm olayına dair geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Başkaca sahte alkol kullanımında bulunan kişilerin mevcut olup olmadığı yönünde ivedilikle ve titizlikle araştırma yapılması yönünde kolluk kuvvetleri talimatlandırıldı." denildi.

AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu, Aksaray, Ankara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OLAYDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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