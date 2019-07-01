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Aksaray'da saman yangını korkuttu

1 saat önce

Aksaray'da bilinmeyen bir nedenden tutuşan saman balyaları itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Aksaray'da saman yangını korkuttu, System.String[]
Aksaray'da bilinmeyen bir nedenden tutuşan saman balyaları itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5289 sokakta bulunan müstakil evin ahır kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B.'ye ait ikametin bahçesinde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Alevler kısa sürede tüm balyaları sararken ev sahibi önce yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiyeye haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla maddi hasar meydana gelirken ev sahibi itfaiye ekiplerine kısa sürede kontrol altına aldığı için teşekkür etti. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
İtfaiye, Aksaray, Selim, 3. Sayfa
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