Son dakika haberleri! Sanayi sitesindeki lokantada yangın çıktı - Son Dakika

Aksaray'da sanayi sitesindeki lokantada çıkan ve bitişiğindeki depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Aksaray Sanayi Sitesi'nde bulunan lokantanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, kısa sürede lokantanın yanındaki hırdavat malzemelerinin bulunduğu işletmenin deposuna sıçradı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Bitişikteki iş yerlerinde bulunan kimyevi ve plastik maddeler ile yanıcı malzemeler, çevredekiler tarafından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.