Son Dakika › Güncel › Aksaray'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
Aksaray'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
6 saat önce
AKSARAY'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Arif Ayhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
AKSARAY'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Arif Ayhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Arif Ayhan yönetimindeki 42 ABP 352 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Ayhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri