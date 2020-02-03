Aksaray'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aksaray'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

6 saat önce

AKSARAY'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Arif Ayhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, System.String[]

AKSARAY'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Arif Ayhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Arif Ayhan yönetimindeki 42 ABP 352 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Ayhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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