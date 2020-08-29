Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu - Son Dakika

Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Kumoğlu'nun saz çalıp söylediği türküler sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca polis memuru bir anda fenomen haline geldiAksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 30 yaşındaki Burak Kumoğlu, saz çalıp...

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Kumoğlu'nun saz çalıp söylediği türküler sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca polis memuru bir anda fenomen haline geldiAksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 30 yaşındaki Burak Kumoğlu, saz çalıp söylediği türküleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videolar büyük beğeni topladı. Kumoğlu, bir anda sosyal medyada fenomen haline geldi.



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