Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

Aksaray'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

48 dakika önce

AKSARAY'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Aksaray'da Seçmen, Sandık Başına Gitti, System.String[]
AKSARAY'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Aksaray'da 273 bin 120 seçmen, kurulan 983 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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