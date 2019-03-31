Aksaray'da Şehit Ateşi Düştü
41 dakika önce
Suriye'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) memleketi Aksaray'da ateş düştü.
Suriye
'nin Azez
ve Afrin
kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen
'in (21) memleketi Aksaray
'da ateş düştü. 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce sözlendiği ve Ramazan Bayramı
'nda ise nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatı'nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKKPYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in, memleketi Aksaray'daki evine ateş düştü. Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve beraberindeki askeri heyet, Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış'ın evine giderek acı haberi verdi. 1'i kız 3 kardeş olan şehit Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış ile babası Erdal Ergen'in, boşandığı ve ayrı yaşadıkları belirtildi.
3 HAFTA ÖNCE SÖZLENMİŞ
1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce Aksaray'a gelerek sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Ergen'in cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor. Şehit Ergen'in, geçen yıl sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında sırtı dönük bir şekilde Türk bayrağını tutarak, 'Bayrağımız bize dedelerimiz kanları ile armağan edildi. Gerekirse bizlerin kanları ile çocuklarımıza bırakılacaktır' yazılı mesaj paylaşması görenleri duygulandırdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:37 Kaynak: DHA
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi