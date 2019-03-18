Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Şehitler Mezarı Başında Anıldı

Aksaray'da Şehitler Mezarı Başında Anıldı

2 saat önce

Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Aksaray'da Şehitler Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin Çanakkale Zaferi'yle ilgili şiirleri okuduğu törende 3 pare atış yapıldı.

Vali Ali Mantı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Birliğimizi beraberliğimizi bozmadığımız taktirde dağılıp parçalanmadığımız takdirde ne büyük imkanlar ortaya çıkardığımızı gösteren çok büyük mücadelelerimizden bir tanesidir. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozdurmasın. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu millet inşallah yeryüzünde ilelebet kalacaktır ve adalet dağıtacaktır. Bu vatan için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende, Vali Mantı protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Edilen duanın ardından tören sona erdi.

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, daire müdürleri, STK başkanları katıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Çanakkale, Aksaray, Güncel
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