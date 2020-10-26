Şeker pancarı hasadına başlandı - Son Dakika

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde nisan ayında ekimi yapılan şeker pancarının hasadına başlandı.

İlçedeki ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, toplanma işleminin ardından fabrikalara götürülüyor.

Üretici Derviş Mehmet Kaçar, AA muhabirine, hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son yıllara göre bu yıl ki şeker pancarı hasadının çok verimli olduğunu belirten Kaçar, "Şeker pancarı yetiştiriyoruz. Biz şeker pancarını nisan ayının 15-20'si gibi ekiyoruz. Tarla hazırlığı, ekimi, çapası, gübresi, sulaması nitekim ekim ayına gelindiği zaman hasat başlıyor. Verimlerimiz şükür iyi, emek olmadan yemek olmaz, biz üretmek için çalışıyoruz. Bu pancarı biz söküyoruz, dışarıya döküyoruz, tekrardan fabrikaya götürmek için emek sarf ediyoruz." diye konuştu.