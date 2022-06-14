Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı

14.06.2022 18:07

Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı Aksaray'da etkili olan şiddetli sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, karayollarında sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray-Adana Yolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı

AKSARAY - Aksaray'da etkili olan şiddetli sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, karayollarında sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray-Adana Yolu trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde Aksaray'da etkisini artıran etkili sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok yerde sel baskınları yaşanırken karayollarında yaşanan sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray - Adana Karayolu trafiğe kapatıldı. Tarım arazilerinin sularla kaplandığı yağışta birçok maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken İl Afet Acil Durum ve karayolları ekipleri birçok alanda kurtarma ve temizleme çalışması yapıyor.

Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı
Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı
Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı
Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı
Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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