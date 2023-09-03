Aksaray'da sel sonucu yol yarıldı! 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketin yol yarıldı. Sele kapılan araçlarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler kayıp olan bir bebeği kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

YOL YARILDI

Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Yarılan yolda sele kapılan 1 otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. O sırada yoldan geçen diğer araçlar ise son anda sele kapılmaktan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SELE KAPILAN ARAÇTA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray'da sağanağın neden olduğu sel sonucu yarılan yolda suyun akıntısına kapılan otomobilin sürücüsü Çapan En, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde mahsur kalan eşi Gülseren En'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Gülseren En'in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

KAYIP BEBEK ARANIYOR

Sel sularına kapılmaktan son anda kurtulan araçlardaki 13 kişinin tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanedeki sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanlar arasındaki bir ailenin ise bebeklerinin kayıp olduğunu belirtmesi üzerine bölgeye takviye olarak jandarma komanda ekipleri de çağrıldı. Jandarma, polis, AFAD, UMKE ve itfaiyeden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, kayıp olan bebeğin bulunması için sel bölgesinde çalışma başlattı.

"ARACI SEL ALDI GÖTÜRDÜ"

Sele kapılmaktan kurtulan Yasin İn, "Eşim ve çocuklarımla birlikte aracımızla giderken, aniden yağmur yağmaya başladı. Tam akaryakıt istasyonun yakınında denk geldiği için durdum. Eşim ve çocuklarımla indim. Kısa bir süre aracı sel aldı götürdü. İyi ki araçtan indik. Yoksa bizi de araçla birlikte götürürdü" dedi.