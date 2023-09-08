Aksaray'da sele kapılan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Aksaray'da sele kapılan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Son Güncelleme: 08.09.2023 10:28

Aksaray'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde bulundu. Ailesi ve ekipler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Aksaray'da 3 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

800 METRE İLERİDE BULUNDU

5 gündür aranan Asel bebek için AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti. Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞMÜŞ

Selin etkisiyle annesinin kucağından düşüp kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Balcan'ın annesi Hayriye ve babası Nazif Balcan, olay anında yaşananları anlatmıştı. Anne Hayriye Balcan sele yakalandıklarını belirtip, "Aracımızda telefonla yardım isterken o anda kapı açılınca bebekle birlikte düştüm. Defalarca takla attım. Bebeğim kucağımdaydı ama sonra gitti. "ifadesini kullanmıştı.

Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

KIRKLARELİ VE İSTANBUL'DA DA CAN CAYBI VAR

Öte yandan aşırı yağış sonrası sel felaketinin vurduğu İstanbul'da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kırklareli'ndeki bungalovlarda sele kapılan 12 kişiden ise 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: DHA

Aksaray, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da sele kapılan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da sele kapılan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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