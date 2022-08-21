İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır - Son Dakika
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İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır

21.08.2022 18:44
İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır

AKSARAY'da serinlemek için bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya giren İhsan Şahin (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

AKSARAY'da serinlemek için bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya giren İhsan Şahin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye kaldırdığı Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Şahin serinlemek için arkadaşlarıyla bir inşaat için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu. Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri Şahin'i sudan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Haberi alıp, hastaneye gelen İhsan Şahin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.


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Kaynak: DHA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan'ın durumu ağır - Son Dakika
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