Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

İhsan Ş. (15), serinlemek için Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat için açılan temeldeki biriken suya girdi.

Aksaray 'da serinlemek için girdiği inşaat temelindeki biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

Hürriyet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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