Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü - Son Dakika

Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

10.05.2021 10:56
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü, System.String[]

Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde bulunan Bozkır Baraj Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökler Köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti'ne geldi. Kıyafetlerini gölet kenarına bırakan 2 çocuk serinlemek için gölete girdi. 2 çocuk girdikleri gölette boğularak can verdi. Çocuklarından haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında buldu. Bunun üzerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. AFAD Su Altı Arama dalgıçları gölete girerek yapılan 1,5 saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AKSARAY

Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Jandarma, Aksaray, Baraj, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü - Son Dakika


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