Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere... - Son Dakika

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere...

6 saat önce

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere..., System.String[]

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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