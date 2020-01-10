Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere... - Son Dakika

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Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere...
6 saat önce
Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. - AKSARAY
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