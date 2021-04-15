Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor - Son Dakika

Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor

15.04.2021 15:42
Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor, System.String[]

Aksaray Belediyesinin devlet koruması altındaki çocuklar için hayata geçirdiği 'Sevgi Evleri' projesinde 3 bloğun betonarme ve duvar çalışmaları tamamlanarak sıva aşamasına geçildi.

Aksaray Belediyesinin devlet koruması altındaki çocuklar için hayata geçirdiği 'Sevgi Evleri' projesinde 3 bloğun betonarme ve duvar çalışmaları tamamlanarak sıva aşamasına geçildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan "Sevgi Evleri" projesinin temel betonları geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in üzerinde hassasiyetle durarak takip ettiği projede ikinci katların betonarmeleri yapılarak duvar örme çalışmalarına başlanıldı. Zafer Mahallesinde başlatılan Sevgi Evleri projesi 8 bloktan oluşuyor. Proje içerisinde bir adet idari bina olmak üzere güvenlik binası ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için sosyal tesis yer alıyor. Sosyal tesis içerisinde oyun alanları, kantin dinleme alanı ve eğitici donanımların yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Proje dahilinde çocukların barındığı alanlarda yaş gruplarına göre iki farklı bloktan oluşuyor. Birinci blokta 06 yaş çocuk evi yer alırken, 718 yaş grubundaki çocuklar içinde 4 adet blok yer alıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında belediye tarafından yapılacak proje içerisinde çocuklar için futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, dinlenebilecekleri kamelyalar, farklı yaş gruplarına ait oyun grupları ve oyun parkları bulunuyor. Yaklaşık 10 Bin metrekare alanı kapsayan projenin ikinci katında betonarme çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların barınma ve sosyal rehabilitasyonu sağlayacak proje ile açıklamada bulundu. Başkan Dinçer, devlet koruma altında bulunan çocukların yurt ortamında değil de ev ortamında yetişmesi için bu projeyi başlattıklarını ifade etti. Projenin çocukların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını açıklayan Başkan Dinçer, "Projemiz ile devlet korumasındaki çocuklarımızın uygun ortamlarda büyümesini ve sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak adına böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz 8 bloktan oluşacak. Şuan geldiğimiz süreç itibari ile tüm bloklarımızın temel betonunu attık. Kısa zaman içerisinde ikinci katların betonarme çalışmalarına başladık. Duvar örme aşamalarını da tamlayarak sıva aşamasına geçtik. Çocuklarımızın en güzel şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için biran önce inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor
Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Sevgi Evleri projesi hızla yükseliyor - Son Dakika


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