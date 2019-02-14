Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Sevgililer Gününde Fidan Dağıtıldı

Aksaray'da Sevgililer Gününde Fidan Dağıtıldı

56 dakika önce

Aksaray'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ücretsiz fidan dağıtıldı.

Aksaray'da Sevgililer Gününde Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Aksaray'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ücretsiz fidan dağıtıldı.

Aksaray Valiliği, Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle fidan dağıtıldı. Yeşil bir Aksaray sloganı ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan stantlarda protokol üyeleri vatandaşlara fidan hediye etti.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 14 Şubat Sevgililer Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanında fidan ve gül dağıtıyoruz. Yeşil Aksaray'ın Türkiye'ye örnek olmasını istedik. Her gencin, her insanın bir tane ağaç dikmesi boynunun borcu. Geleceğimiz için, ülkemiz için faydalı bir program oldu" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Sevgililer Günü nedeniyle fidan dağıtımı yapıyoruz. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak, ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak. Aksaray'ı daha yeşil bir Aksaray yapmak için böyle bir program yaptık. İnşallah bunun da devamını sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Ali Mantı, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, daire müdürleri ve diğer STK başkanları tarafından ücretsiz fidan dağıtıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı!

Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Sevgililer Gününde Fidan Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]