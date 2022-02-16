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Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

16.02.2022 14:01
Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltına alınan Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki eve kilitlendiğini öne süren Bahar Gül A'yı, dün itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle balkona ulaşarak kurtarmıştı. Polis, sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen Mehmet A'yı Taşpazar Mahallesi'nde bir ikamette saklanırken yakalamıştı.

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Aksaray, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da sevgilisini eve kilitlediği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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