Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil yandı.

Umut Ezer (28) yönetimindeki 34 BC 7496 otomobilin motor kısmından Aksaray- Ankara kara yolu 35. kilometresinde duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Kendi çabaları ve diğer sürücülerin yardımıyla aracı söndüremeyen Ezer, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Alev alan otomobildeki yangın, olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.