Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

03.09.2022 18:16
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Aksaray'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden Derviş Y. (37) idaresindeki 17 ACR 232 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülşah Y. (36) ile çocukları Hasan Hüseyin Y. (16), Çağrı Y. (8) ve Yunus Emre Y. (2) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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