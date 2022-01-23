Üye Girişi
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı - Son Dakika

Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı

23.01.2022 03:43

Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı Tüm karayolları, ilçe, belde ve köy yolları tamamen trafiğe kapandı Aksaray'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı ve tipi tüm yolları kapattı.

Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı

Tüm karayolları, ilçe, belde ve köy yolları tamamen trafiğe kapandı

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı ve tipi tüm yolları kapattı. Gece saat 23.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı tipinin de etkisiyle hayatı trafiği adeta felç etti.

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece saat 23.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetli bir şekilde başlayan kar yağışı saatlerce etkisini sürdürürken tipinin de etkili olması kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Aksaray - Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana Karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken, kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı. Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatılırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Aksaray - Nevşehir ve Konya Karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor.

Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı
Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı

YORUMLAR
500

Nevşehir, Aksaray, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı - Son Dakika


Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
01:12 Gülse Birsel'in elektrik faturasına tepkiler gelmeye devam ediyor! Gonca Vuslateri'den gündem olacak yorum
01:05 Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı! Öngörülen cezada dikkat çeken detay
00:20 Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var
23:52 Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken kameralara yakalandı
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 04:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement