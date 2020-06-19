Aksaray'da şiddetli sağanak yağmur - Son Dakika

Aksaray'da şiddetli sağanak yağmur

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini artırarak devam ederken vatandaşlar şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

Aksaray'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ve bazı ilçelerde, belde ve köylerde de etkili olan şiddetli sağanak yağmur yağışı, bazı köylerde de dolu ile görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Aralıklarda devam eden yağmur yağışının gecede aralıklarla devam edeceği bildirildi.