Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza

Öte yandan T.İ, polislerin ceza yazacağını duyunca telefonla ulaştığı kişiye "Burada adam kesiyorlar. 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar. Aksaray'ı bir toplayın gelin, bunların kaşıntıları var." diyerek yardım istedi.

Aksaray 'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan, polis ekiplerine zorluk çıkaran ehliyetsiz sürücüye 4 bin 270 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Sigorta, Güncel, Son Dakika

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