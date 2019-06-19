Son Dakika Haberleri: AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
Son Dakika Güncel Haber

AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI

1 saat önce

Aksaray'da polis tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da polis tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün Topakkaya Beldesi, Macarlı ve Altınkaya köyü ile Kayseri'de daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 2000 tabanca mermisi, yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]