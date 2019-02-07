Aksaray'da Silah Kaçakçılığına 3 Gözaltı
48 dakika önce
AKSARAY'da güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
AKSARAY'da güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray
'da polis ve jandarma tarafından, kaçak silah satışı yaptığı belirtilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Bebek
köyünde daha önce belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D .(78), N.D (52) ve H.D (64) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, ruhsatsız 4 av tüfeği, 6 tabanca, 2 telsiz, 1 dürbün, 6 şarjör ile 300 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: DHA
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