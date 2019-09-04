Son Dakika Haberleri: Aksaray'da silah operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da silah operasyonu: 1 gözaltı

4 saat önce

Aksaray'da bir iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.

Aksaray'da silah operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Aksaray'da bir iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.


Operasyon, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposuna gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Y. isimli şahsın iş yerinin deposunda tabanca ve tüfek bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerini ve deposunu bir süre takibe aldı. 2 gün yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İş yerinin deposuna gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 186 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 1 adet otomatik av tüfeği ve 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Depo sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler
Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:06:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da silah operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]