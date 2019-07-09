Son Dakika Haberleri: Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü
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Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü

46 dakika önce

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Yasav (41) ile Kerim Yasav (43) aralarındaki bir husumetten dolayı Mehmet Bezgen (51) ve Mehmet Bezgen (26) ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya sonradan dahil olan İsa Yasav, tüfek ile Bezgen'lere ateş etti. Yaralılar Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mehmet Bezgen (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darp sonucı yaralanan 4 kişi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cinayet şüphelisi İsa Yasav gözaltına alındı.
Öldürülen Mehmet Bezgen'in MHP Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Güzelyurt, Aksaray, Güncel
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