Son Dakika Haberleri: Aksaray'da sırtına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
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Aksaray'da sırtına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

20 dakika önce

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde arkadaşının düğününde sırtına "yorgun mermi" isabet eden kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sırtına

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde arkadaşının düğününde sırtına "yorgun mermi" isabet eden kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan ilçeye bağlı Avşar köyüne arkadaşının düğününe gelen Hamza Ö'nün sırtına, yorgun mermi isabet etti.

Hamza Ö'nün yere yığıldığını gören arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hamza Ö'yü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma, Ağaçören, Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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